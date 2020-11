Auto rast in Laster auf A 96: Fahrer schwer verletzt

Windach (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 96 bei Windach (Landkreis Landsberg am Lech) auf einen Lastwagen aufgefahren und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Wagen des 23-Jährigen fuhr mit so hoher Geschwindigkeit in den vorausfahrenden Lastzug, dass er sich durch die Wucht des Aufpralls verkeilte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto wurde demnach noch mitgeschleift, bis der Laster stehen blieb. Der 23-Jährige musste aus seinem beschädigten Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall am Montagabend unverletzt. Die A96 war laut Polizei vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.