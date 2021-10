Auto rammt Schulbus in Marktredwitz: Keine Verletzten

Wer täglich einen Bus mit mehreren Schülern an Bord fährt, muss ein besonderes Verantwortungsgefühl haben und will möglichst nichts schief gehen lassen. Gestern früh ist das allerdings in Marktredwitz passiert. Ein Schulbus mit etwa 50 Schülern an Bord ist mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer hat beim Linksabbiegen die Vorfahrt missachtet und den von rechts kommenden Bus übersehen, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von fünf einhalb Tausend Euro. Gegen den 20 Jahre alten Autofahrer ermittelt nun die Polizei.