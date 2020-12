Kempten (dpa/lby) – Einen motorisierten Rollstuhl hat ein Autofahrer im Allgäu gerammt und den Fahrer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahm der Wagen dem Krankenfahrstuhl am Donnerstag in Kempten beim Abbiegen die Vorfahrt und rammte das Fahrzeug. Obwohl dessen Fahrer zu Boden fiel und sich leicht verletzte, fuhr der Autofahrer einfach weiter.