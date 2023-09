Auto prallt gegen Bus: Zehn Kinder und Jugendliche verletzt

Beim Zusammenstoß eines fast voll besetzten Schulbusses mit einem Auto in Dillingen an der Donau sind zehn Kinder und Jugendliche verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der Autofahrer am Freitagmittag beim Abbiegen in die Straße, auf der der vorfahrtsberechtigte Bus fuhr, mit diesem zusammengestoßen.

Laut Polizei dachte der 28-jährige Autofahrer fälschlich, der Bus wolle in die Straße abbiegen, aus der er selbst gerade kam. Auch die beiden Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, wie es hieß. Ob sie oder die verletzten Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren ins Krankenhaus kamen, konnte ein Sprecher nicht sagen. Der Schaden lag laut Polizei bei rund 25.000 Euro.