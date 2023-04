Auto prallt gegen Autobahnunterführung: Eine Person tot

In Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) ist ein Mensch mit einem Auto tödlich verunglückt. Der Pkw prallte am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Püscheldorf und Oberrieden gegen die Autobahnunterführung und geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte. Als Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnte eine Person nur noch tot geborgen werden. Die Identifizierung war laut Polizeiangaben aufgrund des Feuers bislang nicht möglich. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei zudem Todesfallermittlungen aufgenommen. Für eine Beteiligung Dritter gibt es bisher keine Hinweise.