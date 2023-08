Auto ohne Fahrer startet von allein und fährt gegen Baum

Ein Auto ist im Allgäu Polizeiangaben zufolge ohne Fahrer plötzlich losgefahren und gegen einen Baum gerollt. Die Beamten gingen davon aus, dass ein technischer Defekt der Grund für den Unfall in Kaufbeuren ist, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach waren die Beamten in der Nacht auf Montag zu einem Unfall gerufen worden, bei dem ein zuvor geparktes Auto durch eine Hecke gefahren war – ohne dass jemand darin gesessen haben soll.

Als die Ermittler den Unfallort untersuchten, fuhr der Wagen demnach mit angeschalteten Scheinwerfern und eingelegtem Gang plötzlich los und gegen einen zwei Meter entfernten Baum.

Den Besitzer machten die Ermittler laut einer Polizeisprecherin ausfindig. Strafrechtlich ermittelt werde nicht, sagte die Sprecherin. Falls defekte Teile in dem Auto verbaut worden seien, könnten zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden. Den Angaben zufolge war der Anlasser des Wagens, der erst kürzlich ausgewechselt worden war, stark überhitzt und in großen Teilen durchgeschmort.