Auto kracht mit Schulbus zusammen: Drei Kinder verletzen sich in Adorf

Die Fahrt in die Schule ist für die Schülerinnen und Schüler in der Region Routine. Heute Morgen ist sie für drei Schulkinder im Vogtland aber schnell zu Ende gewesen. Auf der B283 ist in Adorf ein Auto mit einem Schulbus zusammengestoßen. Laut Polizei verlor der 30 Jahre alte Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er ist nach links von der Straße abgekommen, hat sich an der Leitplanke gedreht und ist dann mit dem Bus zusammengekracht.

Die beiden Fahrer und die drei Kinder kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 21 000 Euro.