Auto kracht in Erkersreuth gegen Baum: Fahrer verletzt sich schwer

Der Regen hat gestern auch wieder einigen Autofahrern auf den Straßen Probleme bereitet. Wie die Polizei mitteilt, ist gestern in Erkersreuth ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Auto in der Mühlbacher Straße nach links abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer daraufhin aus seinem Wagen befreien. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto ist nur noch Schrott. Die Polizei in Marktredwitz ermittelt jetzt, was zu dem Unfall geführt hat und bittet um Hinweise.

