Kirchdorf/Inn (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in Kirchdorf am Inn ist der Fahrer eines Lastwagens ums Leben gekommen. Wie (…)

Nürnberg (dpa/lby) – Ein Autofahrer hat auf einem Friedhofsparkplatz in Nürnberg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der (…)

Unfälle und Dachstuhlbrand nach Unwetter in der Oberpfalz

Peiting (dpa/lby) – Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 17 im Landkreis (…)

Autofahrer weicht einem Hasen aus und kracht in Carport

Steinwiesen (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist in Oberfranken einem Hasen ausgewichen und dabei in einer Hofeinfahrt in einen Carport (…)