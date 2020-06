Auto kracht im Gegenverkehr in Lastwagen

Reichertshofen (dpa/lby) – Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) sind zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gestorben. Zwei weitere Männer im Alter von 19 Jahren sind lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Das mit vier Menschen besetzte Auto war am Dienstag an der Abfahrt von der Bundesstraße 300 auf die Bundesstraße 13 in einer Kurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß es mit hoher Geschwindigkeit mit einem Asphalttransporter zusammen.

Die beiden Männer, die auf der Rückbank des Autos saßen, starben noch am Unfallort. Der Fahrer und der Beifahrer wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Lastwagens kam mit Prellungen und einem Schock ins Hospital.

Die Bundesstraße 13 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot von mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Kriseninterventionsteam war tätig.

An der Stelle seien bislang keine Unfallhäufigkeiten bekannt gewesen, sagte der Polizeisprecher weiter.