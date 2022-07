Eine 33-Jährige ist in Niederbayern tödlich verunglückt, als ein Lieferwagen frontal in ihr Auto krachte. Der 47 Jahre (…)

Lieferwagen fährt frontal in Auto: 33-Jährige stirbt

Zu mehreren tödlichen Unfällen rückt die Polizei am Freitag und am Wochenende aus. Mindestens drei Motorradfahrer sterben. Hinzu kommen (…)

Ein Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Straubing ums Leben gekommen. Der 50-Jährige war mit seinem Wagen zwischen dem (…)

Zwei Männer klettern auf Zug: ein Toter durch Stromschlag

Zwei Männer sind am Bahnhof in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) auf einen Zug gestiegen und haben massive (…)