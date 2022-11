Ein 36-Jähriger ist in Mittelfranken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Freitagmorgen bei Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Wie es genau dazu kam, war zunächst unklar. Der 36-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße von Gunzenhausen in Richtung Dittenheim war für etwa vier Stunden gesperrt, aber ist nun wieder freigegeben.