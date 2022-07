Auto kollidiert mit Zug: Zwei Leichtverletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Regionalzug sind in Weißenohe (Landkreis Forchheim) zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers übersah der 54-jährige Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstagabend einen herankommenden Regionalzug, als er in den Gleisbereich fuhr. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit dem Zug. Dabei sei es vom Gleis weggeschleudert worden. Der Zugfahrer hatte vorher noch eine Notbremsung eingeleitet. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Zug konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Alle Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.