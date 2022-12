In Hof sind am Abend ein Auto und ein Reisebus zusammengestoßen. Wie es bei NEWS5 heißt, kollidierte ein Mercedes in einem Kreuzungsbereich mit dem Reisebus aus der Ukraine. Den Businsassen ist nichts passiert, der Autofahrer wurde allerdings leicht verletzt. Der Unfall ist offenbar beim Abbiegen des Busses passiert.