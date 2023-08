Auto gegen LKW: Schon wieder Unfall an Hofer Kreuzung

Schon wieder hat es an diesem Morgen an der Kreuzung in Hof gekracht, die ja schon am Wochenende Unfallschwerpunkt war. Es kam mehrfach zu Zusammenstößen. An der Kreuzung Kreuzsteinstraße/Westendstraße kam es diesmal zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem LKW. Nach ersten Infos der Polizei liegt das Auto auf der Seite und versperrt die Kreuzung. Die mussten die Einsatzkräfte sperren und leiten den Verkehr nun um. Das Problem an der Kreuzung ist womöglich die schlechte Sicht auf ein Stoppschild. Das soll den Verkehr eigentlich regeln, wenn die Ampeln aus sind.

