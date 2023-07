Auto fährt in Pfandrückgaberaum von Supermarkt: Verletzter

Ein Ehepaar ist mit einem Auto in Schwaben in den Pfandrückgaberaum eines Supermarktes gefahren. Ein Passant sei dabei am Montag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei ebenso ins Krankenhaus gebracht worden wie das leichtverletzte Ehepaar. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht. Warum die beiden mit ihrem Wagen in den Pfandrückgaberaum an der Außenseite des Supermarkts in Aichach fuhren, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelte.