Auto fährt in Menschengruppe – Vier Tote in Belgien

Zehn Jahre später als geplant sollen in Belgien die letzten Atomkraftmeiler vom Netz gehen. Bundesumweltministerin Lemke wischt (…)

Belgien verschiebt Atomausstieg – Sorgen in Deutschland

Im US-Bundesstaat Texas ist es zu einem schweren Unfall gekommen, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Neun Menschen starben. Am (…)

Unfall mit neun Toten in Texas – 13-Jähriger saß am Steuer

Vor elf Jahren rissen ein Erdbeben und ein Tsunami in Japan Tausende Menschen in den Tod. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum (…)

Tote und viele Verletzte bei Erdbeben in Fukushima

Mindestens 60 Häuser bei Erdrutsch in Peru verschüttet

Auch am Sonntag mussten wegen der Auswirkungen des starken Schneefalls zahlreiche Flüge in und von der türkischen Metropole (…)

Schnee-Chaos in der Türkei

Bergsteiger stürzt an der Benediktenwand ab und stirbt

Ein 28-jähriger Mann ist beim Bergsteigen an der Benediktenwand in den Voralpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am (…)