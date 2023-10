Auto fährt gegen Hauswand – 91-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 91-Jähriger ist in Schwaben mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 86 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Montag in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und war frontal gegen die Wand gestoßen. Der Wagen fing dabei Feuer. Die Flammen konnten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.