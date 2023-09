Auto erfasst Motorradfahrer: Eine Tote und ein Verletzter

Auf der Bundesstraße 21 in Oberbayern sind bei einem Unfall eine Motorradfahrerin getötet und Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Sonntagmittag eine Gruppe von Motorradfahrern auf der Bundesstraße 21 bei Schneizlreuth im Berchtesgadener Land unterwegs, als ein Fahrzeug aus zunächst unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 72-jährige Autofahrer erfasste dabei den Angaben zufolge zwei Motorradfahrer.

Durch den Zusammenstoß starb eine 30-jährige Frau noch am Unfallort, ein weiterer 39 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an. Die B21 war für etwa vier Stunden komplett gesperrt. Zwei Fahrzeuge und 15 Kräfte der Feuerwehr Schneizlreuth waren im Einsatz.