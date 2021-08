Rödental (dpa/lby) – Ein sechsjähriges Mädchen ist in Rödental bei Coburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer sei langsam an geparkten Autos vorbeigefahren, als das Kind zwischen diesen auf die Straße rannte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Obwohl der 30-Jährige seinen Wagen schnell nach links gelenkt habe, erfasste er die Sechsjährige mit der rechten Frontseite. Das Kind musste nach dem Unfall am Mittwoch ins Krankenhaus.

