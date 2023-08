Ein 33 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg ist bei einem Unfall auf der A9 in Oberbayern ums Leben gekommen. Zeugenaussagen zufolge hatte der Mann einen anderen Wagen überholt und fuhr danach bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) über alle drei Fahrstreifen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam er nach rechts ab, durchbrach die Leitplanke und prallte am Samstag gegen einen Betonsockel.