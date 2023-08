Die Polizei in Oberfranken hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der 25-Jährige soll Ende Juli eine mit Heuballen (…)

Nackter Mann randaliert unter Drogeneinfluss in Oberfranken

Weil er als Teil einer Bande Dutzende Menschen in Millionenhöhe um ihr Geld betrogen haben soll, steht ein 32-Jähriger seit (…)

32-Jähriger wegen Bandenbetrugs in Millionenhöhe vor Gericht

Drei Feuerwehrleute und Bewohnerin bei Brand verletzt

Ein Feuer in einer Wohnung in Hof in Oberfranken hat mehrere Menschen verletzt – darunter drei Einsatzkräfte. Der (…)