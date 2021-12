Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Münchberg. Auf dem Kaufplatz-Parkplatz ist am Nachmittag ein Auto ausgebrannt. Der Autofahrer hatte bemerkt, dass Qualm aus seinem Kofferraum drang und hielt auf dem Parkplatz am Kaufland an. Als er den Kofferraum des Wagens öffnete, fing er im Inneren Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt hat sich niemand, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.