Auto auf Stoppelfeld: Feld fängt Feuer

Die Warnung kennt ihr bei Trockenheit und Waldbrandgefahr: Das Auto nicht mit heißem Katalysator auf Wiesen abstellen. Das kann schnell ein Feuer auslösen. Einer Frau ist das jetzt in einem Münchberger Ortsteil passiert. Wie die Polizei berichtet, ist sie auf ein Stoppelfeld gefahren, um es zu kontrollieren, wie es heißt. Im Rückspiegel sah sie dann Rauch vom Feld und aus ihrem Motorraum aufsteigen. Die Feuerwehr musste anrücken und das Feuer auf dem Feld löschen. Den Brand im Motorraum konnte man mit einem Feuerlöscher löschen. Die Polizei geht davon aus, dass heiße Fahrzeugteile Strohreste entzündet haben.

