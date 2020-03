Auto auf Parkplatz komplett ausgebrannt

Marktoberdorf (dpa/lby) – In Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) ist am Donnerstagmorgen ein Auto komplett ausgebrannt. Der Fahrer habe seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe einer Bank abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Als er zurückkam, hörte der Mann einen Schlag im Motorraum, dann begann der Wagen zu qualmen. Kurz darauf brannte das gesamte Fahrzeug, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittler vermuten, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Niemand wurde durch den Brand verletzt, am Wagen entstand ein Totalschaden.