Auto an Bahnübergang von Regionalzug erfasst

An einem ungesicherten Bahnübergang in Breitenbrunn (Landkreis Unterallgäu) hat ein Regionalzug einen Wagen erfasst und weggeschleudert. Der 56-jährige Autofahrer habe beim Überqueren den Zug übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Trotz Schnellbremsung prallte der Zug am Mittwochabend in das Heck des Autos. Sowohl der Autofahrer als auch der Lokführer und sein einziger Passagier blieben unverletzt. Der 56-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.