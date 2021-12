Auszeichnung: Schwarzenbach am Wald ist PEFC-Waldhauptstadt 2022

Die Stadt Schwarzenbach am Wald sieht sich als Herz des Frankenwaldes.

Auch, weil sie von fast 2.000 Hektar Wald umgeben ist.

Jetzt hat die Stadt eine Auszeichnung bekommen. Sie darf ein Jahr lang den Titel PEFC-Waldhauptstadt tragen. Der Titel geht jedes Jahr an Kommunen, die sich in besonderer Form für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung einsetzen.

Vergeben wird der Titel vom PEFC, einer Organisation, die Wälder zertifiziert und unter anderem Prüfsiegel für Holz- und Papierprodukte vergibt.

Als Preis bekommt die Stadt Schwarzenbach am Wald unter anderem 1.000 Forstpflanzen für den Stadtwald.