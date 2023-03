Auszeichnung: NETZSCH ist Fair Company

In zahlreichen Branchen streiken die Beschäftigten derzeit für eine bessere Bezahlung angesichts explodierender Preise – auch in (…)

Ein 94-Jähriger hat gestern (Do) Nachmittag in Selb Gas und Bremse verwechselt. Der Mann wollte wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus. (…)

Weltweit werden rund 48 Milliarden US-Dollar in Sport-Sponsorings investiert. Gerade im Profisport geht ohne Unterstützung aus der (…)

Sport und Sponsoring: Verbindung von Leidenschaft und Wirtschaft in Hochfranken

In wenigen Wochen starten die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen, auf die sich die Kommunen in der Grenzregion schon seit (…)

Save the Date: Porzellinerfest in Selb dieses Jahr am 5. August

Bis die Festsaison in der Region startet dauert es noch ein bisschen. Die Stadt Selb erinnert aber jetzt schon an das Fest der (…)