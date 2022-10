Auszeichnung: Kulturzentrum Alte Filzfabrik erhält Bügerpreis

Eine alte Lagerhalle, in der regelmäßig Musik, Theater und Kunst zu erleben ist – das ist das Kulturzentrum „Alte Filzfabrik“ in Hof. Die Mitglieder haben Schiffscontainer zu Bandproberäumen, eine Bühne und Bar umgebaut und bieten damit vor allem der freien Szene eine Anlaufstelle. Das Konzept hat nun auch die Jury des Bürgerpreises des Bayerischen Landtags überzeugt. Die Alte Filzfabrik gehört zu den diesjährigen Preisträgern und bekommt damit auch ein Preisgeld in Höhe von 12 einhalb Tausend Euro. Franziska Kaiser vom Vorstand:

Landtagspräsidentin Ilse Aigner überreicht den Bürgerpreis am Mittag in München.