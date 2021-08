Auszeichnung: Helmbrechtserin Iris Selch erhält Denkmalschutzmedaille

Für ihren herausragenden Einsatz rund um den Erhalt von historischen Gebäuden hat Iris Selch von Kunstminister Bernd Sibler die Denkmalschutzmedaille des Freistaats erhalten. Die gebürtige Helmbrechtserin hat in ihrer Heimatstadt von 2017 an die leerstehende Fabrikantenvilla Pittroff saniert und rekonstruiert. Unter anderem hat sie Stuck-Decken, Bleiglasfenster sowie Wand- und Deckenmalereien so originalgetreu wie möglich wieder herstellen lassen:

© Youtube

Selch hat die Villa in der Münchberger Straße in Helmbrechts zum Tag des Offenen Denkmals 2019 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert – sie bietet dort auch Führungen an.