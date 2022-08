Auszeichnung für hervorragende medizinische Qualität: Sana Klinikum Hof erhält PKV-Gütesiegel

Jedes Jahr zeichnen die Privaten Krankenversicherungen (PKV) mit ihrem Gütesiegel medizinische Einrichtungen für hervorragende Behandlungsqualität aus. Bereits zum neunten Mal in Folge ist die Auszeichnung an das Sana Klinikum in Hof gegangen. Neben der Gesamtqualität der medizinischen Versorgung ist unter anderem auch die Leistung in verschiedenen medizinischen Bereichen bewertet worden. Laut Geschäftsführer Dr. Holger Otto ist die Auszeichnung auch den Anstrengungen aller Mitarbeiter zu verdanken. Das PKV-Gütesiegel soll Patienten und Angehörigen eine bessere Orientierung über die Behandlung im Krankenhaus ermöglichen und Transparenz schaffen.