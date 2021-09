Auszeichnung für Ehrenamtler: Landrat Oliver Bär verleiht das bayerische Ehrenabzeichen

Sie helfen mit Leidenschaft, unterstützen so gut sie nur können und das alles auf freiwilliger Basis. Das Ehrenamt hat sich als wichtiger Baustein in unserer Gesellschaft etabliert. Zur Ehrung ihres Einsatzes, überreicht der Hofer Landrat Oliver Bär heute im Auftrag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder das bayerische Ehrenzeichen. Die Auszeichnung erhalten Bürger, die durch ihre Tätigkeit in Vereinen, Organisationen oder ähnlichem, hervorragende Verdienste geleistet haben. Die Feierstunde findet um 18 Uhr im Sitzungssaal der Landratsamtes Hof statt.

Am Wochenende hat sich Landrat Oliver Bär außerdem mit einer Brotzeit to go bei den vielen ehrenamtlichen Helfern bedankt, die beim verheerenden Unwetter im Juli im Einsatz waren.