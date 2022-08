Auszeichnung: De Bruyne, Courtois und Benzema dürfen hoffen

Karim Benzema und Thibaut Courtois von Champions-League-Sieger Real Madrid sowie der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne dürfen auf die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres hoffen.

Deutsche Spieler oder Bundesliga-Profis gehören dagegen nicht zu den drei Nominierten für die Ehrung am 25. August in Istanbul, die die Europäische Fußball-Union am Freitag bekanntgab.

Der frühere Wolfsburger Offensivspieler De Bruyne war mit Pep Guardiolas Manchester City englischer Meister geworden und war im Halbfinale der Champions League am späteren Sieger Real Madrid gescheitert. Beim spanischen Meister ragten in der vergangenen Saison unter anderen De Bruynes belgischer Nationalmannschaftskollege und Torwart Courtois sowie der französische Stürmer Benzema heraus.

Der frühere Bayern-Star Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona gewechselt ist, verpasste als Vierter die Chance auf die Ehrung im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase.

Als Europas Trainer des Jahres sind Jürgen Klopp vom Champions-League-Finalisten FC Liverpool, Carlo Ancelotti (Real Madrid) und Pep Guardiola (Manchester City) die Kandidaten.

Im vergangenen Jahr war Mittelfeldspieler Jorginho vom FC Chelsea ausgezeichnet worden, Thomas Tuchel wurde nach dem Champions-League-Sieg der Blues als Trainer geehrt. Die Nominierten bei den Frauen sollen kommende Woche bekanntgegeben werden.