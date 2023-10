Auswirkungen des lokalen Tourismus: Fachvortrag in Wunsiedel

Während der Corona-Pandemie haben viele ihren Urlaub in Deutschland verbracht, vielleicht sogar in der eigenen Region. Dadurch sind auch die lokalen Tourismusangebote und die Infrastruktur stark gewachsen. Aktivitäten wie Mountainbiking oder Kajakfahren wirken sich dabei positiv auf unsere Gesundheit aus. Sie können mitunter aber auch negative Effekte auf die Natur und unsere Mitmenschen haben. Um diese unterschiedlichen Aspekte geht es am Abend bei einem Fachvortrag im Landratsamt Wunsiedel. Zu diesem laden das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Naturpark Fichtelgebirge ein. Referent ist Prof. Dr. Manuel Steinbauer von der kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth.