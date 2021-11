Corona-Regeln: Auswirkungen in Bädern, Kinos und Bussen

Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte sind die Maßnahmen bereits in der vergangenen Woche weiter verschärft worden. So auch in den Bädern, Saunen und Thermen der Region. Hier haben Gäste nur Zutritt, wenn sie genesen oder geimpft sind und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen können. Durch die neuen Regelungen hat sich die Besucherzahl im HofBad, laut der Pressesprecherin der Stadtwerke Hof, Manuela Vater, um zirka 50 % verringert. Die Therme Siebenquell in Weißenstadt hat ihren Betrieb für Tagesgäste seit Samstag eingestellt. Stephan Gesell, Geschäftsführer der Therme Siebenquell:

Hotelgäste dürfen die Anlagen aber uneingeschränkt nutzen.

In den kommenden Wochen rechnen beide Einrichtungen mit weiteren Verschärfungen, bis hin zu einer vorübergehenden, pandemiebedingten Schließung.

Genesen, Geimpft und zusätzlich negativ getestet – einen Nachweis darüber braucht ihr auch im Kino. Kinobetreiber dürfen ihre Säle aktuell nur zu 25 Prozent belegen und am Platz gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Für das Personal bedeuten die schärferen Maßnahmen einen noch höheren Zeitaufwand, sagt Stefan Schmalfuß, Geschäftsleiter des Central Kino Hof:

In den kommenden Wochen rechnet Stefan Schmalfuß mit noch strengeren Regeln oder sogar einer vorübergehenden Schließung des Kinos. Schließlich spielt der wirtschaftliche Faktor dabei eine große Rolle – durch die geringe Anzahl an erlaubten Gästen, sinken auch die Einnahmen deutlich. Solange es möglich ist, will das Kino seinen Gästen aber eine Pause vom Corona-Alltag gönnen.