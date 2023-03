Ausweitung der Landschaftsschutzgebiete: Tirschenreuther Landrat informiert über aktuellen Stand

Die Europäische Union fordert, dass Landschaftsschutzgebiete ausweitet werden. Dem will der Landkreis Tirschenreuth nachkommen, allerdings gibt es diesbezüglich einige Diskussionen. Der Landkreis befindet sich derzeit in einem Verfahren um eine einstweilige Sicherstellung eines möglichen Schutzgebietes. Dazu hat es bisher schon einige Informationsveranstaltungen gegeben. Seitdem würden die Emotionen hochkochen, vor allem bei Landwirten und dem Bayerischen Bauernverband. Landrat Roland Grillmeier will am Morgen deshalb zum aktuellen Stand des Sicherstellungsverfahrens informieren. Die Ergebnisse hört ihr dann bei Radio Euroherz.