Ausweichverkehr wegen Baustelle: Stadt Münchberg will Ortsdurchfahrt Gottersdorf entlasten

Immer wieder hören wir, dass es im Baustellenbereich auf der A9 bei Münchberg gekracht hat. Um die Baustelle zu umfahren nutzen aktuell viele Autofahrer die Ortsdurchfahrt vom Münchberger Ortsteil Gottersdorf. Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber hat deshalb bei einem Vor-Ort-Termin über die hohe Verkehrsbelastung in Gottersdorf informiert. Anwesend waren neben dem Bauausschuss auch Vertreter der Polizei. Wie Christian Zuber auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, soll die weitere Auffahrt auf die A9 für eine spürbare Entlastung in Gotterdorf sorgen. Die räumliche und rechtliche Planung dafür soll bald beginnen. In der Zwischenzeit will die Stadt eine digitale Geschwindigkeitsanzeige anbringen und den Straßenbereich beim Spielplatz in Gottersdorf besser kennzeichnen.