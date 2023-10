Auswärtstour-Triple geschafft: Selber Wölfe siegen auch in Bietigheim

Die Selber Wölfe haben momentan einen guten Lauf. Auch das dritte Auswärtsspiel in Folge haben sie gewinnen können – und diesmal war es sogar recht deutlich: 6:3 hieß es am Ende gegen die Bietigheim Steelers, die somit weiterhin in ihrer Formkrise bleiben.

Radio Euroherz-Sportreporter Robert Hatzold zum Spiel:

Am Sonntag gibt es wieder ein Heimspiel in der NETZSCH-Arena – gegen die Dresdner Eislöwen. Dann wird auch DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch in Selb vorbeischauen. Unter anderem zeichnet er Peter Trska zum Fanspieler des Jahres der Saison 2022/23 aus. Erstes Bully am Sonntag ist um 18 Uhr 30.