Auswärts läuft es bisher gut: Selber Wölfe bei Bietigheim Steelers gefordert

4 Siege aus 7 Spielen. Das ist die Situation für die Selber Wölfe in der DEL2. Die stehen damit im Tabellenmittelfeld. Von den 4 Siegen haben die Wölfe 3 auswärts geholt. Setzt sich diese Serie fort? Heute geht es für die Selber Wölfe wieder auswärts gegen die Bietigheim Steelers. Am Sonntag empfangen die Wölfe dann die Dresdner Eislöwen in der Netzsch Arena. Schwere Spiele, sagt Wölfe-Stürmer Leon Dalldush:

Selber Wölfe gegen Bietigheim Steelers – los geht es heute Abend um 19:30 Uhr. Mit der Euroherz-Eiszeit seid ihr live dabei!