Seit Mitte Mai laufen die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Bis August gibt’s in Selb jede Menge Events und Projekte, die den grenzübergreifenden Austausch fördern sollen. Daran beteiligen sich auch die Partnerstädte Eger und Hof. Heute findet erstmals ein Boule-Turnier in Hof statt. Das ist ein Spiel mit kleinen Holzkugeln. Los geht’s um 11 Uhr am Theresienstein in Hof. Geplant ist, das Freundschaftsturnier im jährlichen Wechsel in Hof und Eger zu veranstalten.