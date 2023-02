Austausch in der Grenzregion stärken: Förderung für Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder

Sie soll den Tourismus in der Region fördern und die Lebensqualität der Bürger verbessern – die „Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder“. Das Bayerische Heimatministerium unterstützt die Vorarbeiten für das Projekt mit rund 195.000 Euro. Den entsprechenden Förderbescheid hat Heimatminister Albert Füracker nun an den Wunsiedler Landrat Peter Berek übergeben. Jetzt geht’s darum herauszufinden, ob Potential für eine bayerisch-tschechische Radregion vorhanden ist. Dafür soll es künftig zum Beispiel Bürgerbefragungen und grenzübergreifende Veranstaltungen geben, teilt das Heimatministerium mit. Dabei will der Landkreis Wunsiedel eng mit den Partnerlandkreisen Bayreuth, Hof und Tirschenreuth sowie der Region Karlsbad zusammenarbeiten. Ziel des ganzen Projekts ist es, den Austausch in der Grenzregion noch weiter zu stärken.