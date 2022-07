Austausch für Kreative: Netzwerktreffen im Kornberghaus

Die Kreativwirtschaft in Hochfranken hat heute wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen. Stadt und Landkreis Hof sowie der Landkreis Wunsiedel laden gemeinsam mit dem Digitalen Gründerzentrum Einstein1 zur Kreativ Lounge ein. Ab 17 Uhr können sie im Kornberghaus ihre Ideen austauschen. Die Gäste erwarten Vorträge aus den Bereichen Sozialwirtschaft, Nachhaltigkeit und Kreativwirtschaft. Die Teilnehmenden können sich zudem darüber informieren, wie sie sich in der Region am besten vernetzen können.

