Ausstieg aus der Atomenergie: Energieexperte befürchtet keine Stromknappheit dank erneuerbarer Energien

Die Zeit der Atomenergie in Deutschland endet morgen. Dann werden die letzten drei laufenden Kraftwerke vom Netz genommen. Kurz vor dem Abschalten der letzten Meiler gibt es allerdings unter anderem Kritik aus der Wirtschaft. Die DIHK befürchtet zum Beispiel, dass die sichere Stromversorgung in Deutschland dann nicht mehr gewährleistet werden kann. Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Oberfranken sieht das anders:

Und das auch in Oberfranken. Der Energieexperte nennt den Windpark am Rennsteig im nördlichen Kronacher Landkreis als Beispiel. Eins der geplanten Windräder könnte in einem Jahr mehr Strom produzieren, als eine durchschnittliche oberfränkische Kommune im Jahr verbraucht.