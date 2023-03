Ausstellung «Vulkane» startet im Lokschuppen Rosenheim

Feuer, Lava, Asche: Im Lokschuppen in Rosenheim startet am Freitag die Ausstellung «Vulkane». Die Schau lade ein zu einer Reise zu den aktivsten Feuerbergen der Erde, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern sind 269 Exponate zu sehen. An 35 Medienstationen wird die Vulkanforschung zum digitalen Erlebnis. «Ein besonderes Highlight ist der Vulkanausbruch, den unsere Gäste mittendrin erleben», erläutert Lokschuppen-Leiterin Jennifer Morscheiser. Der Ausbruch ereignet sich auf einer 20 Meter breiten und 4,50 Meter hohen Leinwand – so nah komme man einem Vulkanausbruch sonst nicht.

Als weiteres Highlight verweist die Ausstellungsleitung auf die Rekonstruktion einer Kneipe im vor rund 2000 Jahren nach einem verheerenden Vulkanausbruch des Vesuvs verschütteten italienischen Ort Pompeij.

Eine große Rolle spielt der Vulkanausbruch 2021 auf La Palma. «Wir wollen vermitteln, wie Menschen an und mit Vulkanen leben. Deshalb haben wir ein Jahr nach dem Ausbruch die Menschen auf der Insel gefragt, wie es ihnen geht», sagte Morscheiser.

Die Ausstellung präsentiere wissenschaftliche Zusammenhänge und kombiniere sie mit historischen Fakten und persönlichen Berichten und Erlebnissen, sagte Martin Meschede von der Universität Greifswald, einer von vier Kuratoren. «Diese Ausstellung schlägt einen großen Bogen von der Wissenschaft zur Kultur», sagte Meschede. «Die Präsentation ist als ein Erlebnis konzipiert, man soll in die Vulkanwelt «eintauchen», was mit fantastischen Bildern und Videos von Vulkanausbrüchen hoffentlich gelingt.»