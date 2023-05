Ausstellung #thefichtelization: Das Fichtelgebirge als Marke

Das Fichtelgebirge hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Marke entwickelt. Das zeigt sich schon allein an den neuen Mobilitätsangeboten Fichtelflitzer und Fichtelflexi. Das Fichtelgebirgsmusem will im Rahmen einer neuen Ausstellung zeigen, was sich schon alles getan hat. Das Motto ist „thefichtelization“ – wie eine Region zur Marke wird. Euch erwarten Lichtinstallationen, die den Fichtelboom in Szene setzen. Auf einer Karte könnt ihr außerdem sehen, wie sich die Marke in der gesamten Region verbreitet hat. An der fichtelbar seht ihr, welche Produkte hier produziert werden und in fichtelinterviews werden euch prominente Vertreter aus dem Landkreis Wunsiedel über die Entwicklung aufklären. Die Ausstellung könnt ihr ab sofort bis zum 30. Oktober im Museum in Wunsiedel sehen.