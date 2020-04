Ausstellung jetzt online: Vogtlandmuseum Plauen präsentiert sich im Internet

Weil durch die Corona-Krise öffentliche Veranstaltungen momentan nicht möglich sind, entdecken immer mehr Branchen das Internet als Präsentationsfläche. Musiker geben Konzerte aus ihren Wohnzimmern, Theater produzieren kurze Filme mit Gesangseinlagen und Sketchen und Museen zeigen ihre Ausstellungen online. So macht das ab sofort auch das Vogtlandmuseum in Plauen. Auf der neuen Homepage sind die zwei Sonderausstellungen „Klaus Helbig – Gestaltungsstrukturen“ und die „Duckomenta“ zu finden. Künftig soll auch die Dauerausstellung im Netz zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung.

Mehr: www.vogtlandmuseum-plauen.de