Ausstellung gegen Antisemitismus: Präsident des Zentralrats der Juden ist in Hof

75 Jahre ist es her, dass russische Soldaten das Konzentrationslager Ausschwitz befreit haben. Wenn aber wieder einmal jemand ein Hakenkreuz-Graffito an eine Wand malt oder jemand, wie zuletzt eine Frau vor dem Hofer Landgericht, den Holocaust leugnet, zeigt sich: Der Antisemitismus ist noch nicht überwunden. In Hof haben sich Schüler aber zuletzt ganz eindringlich mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte befasst, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Heute sind ihre Beiträge zum Thema „Schicksale der jüdischen Hofer Familien im Nationalsozialismus“ im Theater Hof ausgestellt. Die Ausstellung sieht sich unter anderem auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an. Außerdem trägt er sich in das goldene Buch der Stadt ein.