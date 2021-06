Ausstellung als Auftakt: Geschichte & Zukunft der Hofer Filmtage im Museum

55 Jahre werden die internationalen Hofer Filmtage in diesem Jahr. Statt eine Torte gibt´s eine Ausstellung im Hofer Museum Bayerisches Vogtland. Dort gibt es von heute Abend an viele authentische Exponate und Dokumente zu sehen, die sowohl einen Rückblick auf die Geschichte dieses Festivals, als auch einen Blick in die Zukunft gestatten. Auch ein kleines Kino wird dort eingerichtet sein.

Die Ausstellung ist für Festivalleiter Thorsten Schaumann gleichzeitig der Startpunkt für die diesjährigen Hofer Filmtage Ende Oktober:

Entsprechende Rahmenprogramme werden daher erst noch festgelegt und terminiert. Die Ausstellung im Museum Bayerisches Vogtland wird heute um 18 Uhr eröffnet und geht bis zum 7. November dieses Jahres.