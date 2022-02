Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht: Diakonie Hochfranken vermisst Ansage der Politik

Bayern geht in der Corona-Politik mal wieder seinen eigenen Weg: Noch vor der Bund-Länder-Konferenz in einer Woche treten heute Lockerungen in Kraft, die einrichtungsbezogene Impfpflicht will der Freistaat erstmal nicht umsetzen. Auch bei der Diakonie Hochfranken gibt es Bedenken darüber unter dem Personal. Viel ändert sich dadurch aber nicht, so Pressesprecher Björn Pausch:

Die Diakonie Hochfranken vermisst in diesem Punkt eine klare Ansage in der Politik. Der neue Impfstoff von Novavax, der zunächst für Pflegepersonal zur Verfügung stehen soll, könne zwar eine kleine Hilfe sein, alle Mitarbeitenden halten könne die Diakonie damit aber nicht, so Pausch.

Auch die Lebenshilfe Bayern begrüßt das Aussetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus.