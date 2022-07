Außer Rand & Band: Mann muss gefesselt ins Krankenhaus

Auf einem Parkplatz in Hof hat sich ein Mann am Abend völlig neben der Spur benommen – so sehr, dass er später fixiert ins Krankenhaus gefahren wurde.

Der 34-Jährige hatte einem 37-Jährigen vor einem Einkaufsmarkt in der Hans-Böckler-Straße ins Gesicht getreten, nachdem er sich zuvor schon aggressiv verhalten hatte. Er flüchtete daraufhin Richtung Luftbrücke. Dort haben ihn mehrere Polizeistreifen gestoppt. Er konterte mit diversen Kraftausdrücken, bedrohte die Polizisten und wehrte sich gegen deren Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei ging es offenbar so heftig zu, dass der 34-Jährige kollabiert und in sich zusammengesackt ist. Als er wieder zu sich kam, schlug er wieder um sich. Bis der Krankenwagen da war, hat er mehrmals das Bewusstsein verloren und musste geweckt werden. Im Krankenwagen mussten ihn die Einsatzkräfte dann am Bett fixieren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.